🎥 Dominant Utah maakt einde aan zegereeks van Golden State, DeRozan nog een keer Bulls-held

Utah heeft in de topaffiche tegen Golden State een statement gemaakt. De zegereeks van de bezoekers moest eraan geloven, Utah is nog altijd een ploeg waar de andere topteams rekening mee moeten houden. Chicago kon ook nog eens een overwinning boeken.

Utah - Golden State, dat is de nummer 4 tegen de nummer 2 uit de Western Conference. Een affiche om vingers en duimen van af te likken. In de praktijk was het een wedstrijd die Utah domineerde vanaf het tweede kwart, ook al kan het nog altijd niet rekenen op de geblesseerde Gobert. De andere spelers vormden een collectief waar Golden State, dat na negen zes op rij nog een keer verloor, niet tegenop kon. Het werd 111-85.

Van de andere ploegen bovenaan kwamen de nummers 3 en 4 uit het Oosten ook in actie. Chicago had zijn vorige twee wedstrijden verloren, maar won wel op het terrein van Charlotte. DeMar DeRozan was met 36 punten eens te meer de man in de schijnwerpers. De eindstand was 109-121. Cleveland nam in eigen huis de maat van San Antonio met 105-92.

Toronto blijft ook één van de ploegen in vorm: het behaalde in Oklahoma zijn zevende overwinning op rij (98-117). De LA Lakers lieten dan weer opnieuw van hun pluimen, deze keer op het terrein van Portland (107-105).