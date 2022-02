Belgian Cats starten vandaag met WK-kwalificaties: "We zijn geen machines"

Vanavond openen de Belgian Cats hun WK-kwalificatiecampagne met meteen de belangrijkste wedstrijd van allemaal.

Tegenstander is Puerto Rico voor de Belgian Cats. Op de Olympische Spelen won ons land nog met een dertiger verschil. Normaal mag dit geen probleem vormen.

“Daar ben ik het niet mee eens. Als we denken dat dit een hapje is, kan het fout aflopen”, zegt Emma Meesseman. “We moeten onmiddellijk bij de les zijn. Pakken we die eerste winst, zijn we inderdaad quasi zeker. Als Rusland dan ook wint van Puerto Rico, zijn we zeker. Maar, tegen de VS willen we competitief zijn en tegen Rusland willen we voor de vierde keer op een rij winnen.”

De situatie rond de Russische ploeg die de VS niet binnen mag door hun Spoetnikvaccin zint Meesseman niet.

“Ik speel in Rusland en deze zaak is geen verwijt aan hen. Ik ken vele van die speelsters en sommigen waren of zijn ploegmaat. Zij zijn slachtoffer van het systeem. FIBA zocht naar een oplossing, maar dit is volgens mijn bescheiden mening niet de juiste. We moeten op onze rustdag weer reizen en dan onmiddellijk spelen. We zijn geen machines.”