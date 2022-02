Opvallende trade in de NBA: James Harden trekt naar de Philadelphia 76ers, onder meer Simmons en Drummond maken omgekeerde beweging

James Harden staat al op het punt om te vertrekken bij de Brooklyn Nets. De Point Guard zou namelijk aan de slag gaan bij de Philadelphia 76ers. Ben Simmons, Seth Curry en Andre Drummond maken de omgekeerde beweging.

De Brooklyn Nets en Philadelphia 76ers zouden vandaag een opvallende trade in elkaar gestoken hebben. Volgens ESPN en Adrian Wojnarowski trekken James Harden en Paul Millsap namelijk naar de Philadelphia 76ers.

Uiteraard is het niet voor niets, want de 76ers sturen heel wat spelers in de plaats naar Brooklyn. Zo gaan Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond en twee toekomstige first-round picks in de draft naar de Nets.