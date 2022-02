🎥 Phoenix domineert in rematch van vorige NBA Finals, verrassende nederlaag voor Golden State

Het was nu aan Phoenix om te domineren. In een rematch van de vorige NBA Finals liet Phoenix geen spaander heel van Milwaukee, dat onlangs zelf nog zo dominant was op het parket van de LA Lakers. Phoenix loopt ook verder uit bovenaan in de Western Conference door het verlies van Golden State.

Milwaukee haalde het aan het einde van vorig seizoen van Phoenix in de NBA Finals. Deze keer waren de rollen omgekeerd en het verschil was niet miniem. Phoenix domineerde van bij het tweede kwart. Center DeAndre Ayton (27 punten) leverde weer een goede prestatie. De bal ging vlotjes rond bij de thuisploeg: Chris Paul gaf in zijn eentje een assist meer dan heel Milwaukee (19 stuks). Eindstand: 131-107 voor de Suns.

Door een verrassende thuisnederlaag van Golden State is Phoenix nu nog steviger leider (in het Westen). Stephen Curry deed met zijn 35 punten nochtans alles wat hij kon. Het was echter niet genoeg, want New York kwam op het terrein van de Warriors 116 punten scoren. Thompson nam 'at the buzzer' nog een shot in de hoop een verlenging af te dwingen, maar miste. Zo bleef het dus 114-116.

Wel was er opnieuw een overwinning voor de nummer 1 in het Oosten, Miami. Bij de rust was het wel nog spannend tussen New Orleans en Miami. In de tweede helft nam de Heat wel duidelijk afstand van de thuisploeg. Het werd 97-112. Memphis haalde dan weer uit in Detroit met 107-132. Nog opvallend: Luka Dončić verwezenlijkte een persoonlijk record door 51 punten te scoren tegen LA Clippers. Dallas won met 112-105.