Filou Oostende dicht bij Europese uitschakeling na derde nederlaag op rij

In de Champions League heeft Filou Oostende in eigen huis met 87-91 verloren van het Oekraïense Prometey.

Phil Booth hield de Oostendenaars in de eerste helft op kruissnelheid. Via 20-18 werd er bij een 42-43-achterstand gerust.

Na de rust kwam Oostende opnieuw op voorsprong (72-68), maar de eindspurt was voor de bezoekers (87-91).

Het was de derde nederlaag op rij voor Oostende in de tweede ronde. De Europese uitschakeling is dan ook heel dichtbij voor het team van Gjergja.