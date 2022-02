Reacties na zege van de Cats: "Dat is deze week een werkpunt"

De Belgian Cats haalden het vrij gemakkelijk van Puerto Rico (98-65) in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd.

Bondscoach Valéry Demory was blij met de prestatie van de Belgian Cats. “We kenden een heel goed begin van de wedstrijd. We konden ons snelle spel in uitvoering brengen en er was een goeie wisselwerking. De meisjes speelden heel gedisciplineerd”, klonk het achteraf.

“Iedereen heeft zijn rol binnen deze ploeg en nu kunnen we bouwen aan de toekomst. Op verdedigend vlak is er nog progressie mogelijk. We zijn niet agressief genoeg op de 'pick and roll' en bij spelhervattingen wordt er niet genoeg gelopen zonder bal. Dat is deze week een werkpunt.”

Kyara Linskens was met 26 punten en 10 rebounds de absolute uitblinker. “Ik ben heel gelukkig met deze overwinning. Dit was de belangrijkste match voor ons. We hadden een goed wedstrijdplan en hebben dat prima uitgevoerd.”

Om 00.30 uur vannacht werken de Belgian Cats al de volgende wedstrijd af, tegen de Verenigde Staten.