Bondscoach Demory vindt dat er meer in zat tegen VS: "Maar dan moeten we nog meer samen trainen"

Dat de Belgian Cats verloren van de Verenigde Staten afgelopen nacht mag allesbehalve een schande genoemd worden. Toch vond bondscoach Valéry Demory dat er meer in zat.

De regerende wereld- en Olympische kampioen treffen op het WK-kwalificatietoernooi is geen pretje. Een verlies mag je dan eigenlijk al wel incalculeren en dat deed bondscoach Demory ook, die tevreden was van de prestatie van de Belgian Cats.

"We zijn blijven vechten en hebben getoond dat we echt wel in vorm zijn. Er is meer mogelijk maar dan moeten we nog meer samen trainen. Na een stage van 5 dagen was het nog niet mogelijk om mijn principes te kunnen invoeren", klinkt het bij Sporza.

De schade voor de Cats bleef beperkt tot 75-84, al was het verschil op een bepaald moment wel 23 punten. "Als we die domme foutjes niet maakten waardoor de VS op de couner kon afwerken, zat er misschien meer in. Maar we zoeken nog een beetje vooraan. Nu moeten we winnen van Rusland", besluit de bondscoach vastberaden.