Cats ondergaan wet van de sterkste tegen all stars uit de Verenigde Staten

Na hun overwinning tegen Puerto Rico afgelopen week, konden de Belgien Cats de lijn doortrekken tegen de Verenigde Staten. Al is dat allerminst een schande aangezien de VS de regerend wereld- en olympisch kampioen is.

Het gaat zelfs verder dan dat: de VS verloor sinds 2006 geenenkele officiële wedstrijd meer. Dat de Amerikanen niet het beste team afgezakt was om het WK-kwalificatietoernooi af te haspelen, gaf de burger toch nog een beetje meat.

De Cats konden nooit op voorsprong komen maar hielden na het eerste quarter wel gelijke tred: 15-15. Daarna drukte de VS wat door en werd het verschil telkens groter. In het vierde quarter was het verschil 23 peunten. Uiteindelijk lukte het de Belgische dames om de schade te beperken. Eindstand: 75-84.

België speelt zondagavond in Rusland tegen Rusland. Aangezien de VS al zeker naar het WK gaan én Rusland niet tegen de VS zal spelen, is de kans groot dat de Cats zich zullen kwalificeren voor het WK.