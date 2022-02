NBA: Celtics winnen spannend duel van Nuggets, Bulls opnieuw aan winnende hand

Afgelopen nacht stonden er weer heel wat wedstrijden in de NBA op het programma.

De NBA zit aan speeldag 56 van de 82 en de play offs zullen er sneller zijn dan we allemaal denken. Voorlopig zijn veel ploegen echter nog bezig met hun plaatsje in de play offs veilig te stellen. Een van die ploegen is de Charlotte Hornets die na 6 verliespartijen op rij voor de overwinning gingen bij staartploeg de Detroit Pistons. De Hornets konden overtuigen en wonnen met 119-141.

De Cleveland Cavaliers moesten bijna een hele partij achtervolgen en stonden ook 21 punten achter na 15 minuten tegen de Indiana Pacers maar in het laatste kwart gingen ze dankzij een masterclass van Allen op en over de Pacers (113-120), goed voor een tweede plek in de Eastern Conference.

De Boston Celtics en Denver Nuggets staan elk in hun eigen Conference op een net niet/net wel-plaatsje als het gaat om rechtstreekse kwalificatie voor de play offs. De Nuggets hadden vaker de bovenhand in de partij maar nooit een grote voorsprong. In het laatste quarter konden de Celtics de zege toch nog over de streep trekken: 108-102.

En dan zijn er ook nog de Chicago Bulls die ijzersterk aan het seizoen begonnen waren en wat in hun dog days waren geraakt. Een overwinning tegen de Minnesota Timberwolves zou wat meer vertrouwen kunnen geven en dat gebeurde ook. Vooral dankzij een ijzersterk kwart en 35 punten van DeRozan wonnen de Bulls met 134-122 van de Timberwolves.

Andere uitslagen:

76ers-Oklahoma: 100-87

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 121-136

Utah Jazz - Orlando Magic 114-99