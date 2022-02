🎥 Onder impuls van Tatum zit Boston Celtics al aan acht zeges op rij, Limburg wint buitenshuis in BNXT League

Onder impuls van Tatum zijn de Boston Celtics helemaal op dreef aan het geraken. Acht zeges op rij hebben ze nu al. Ook Atlanta ging voor de bijl in de TD Garden. Jayson Tatum eiste in deze partij met zijn 38 punten de glansrol op.

Door de SuperBowl-gekte in Amerika was er slechts een beperkt aanbod aan NBA-wedstrijden. Boston - Atlanta stond wel op het menu. De bezoekers waren beter gestart, maar onder impuls van Tatum zette Boston hierna de puntjes op de i en won het nog met 105-95. Lange tijd leek het een wisselvallig seizoen te worden voor Boston. Met acht opeenvolgende zeges heeft het het goede momentum nu wel helemaal te pakken.

Nog één andere wedstrjd stond op de kalender in de VS: Indiana - Minnesota. In deze affiche was het dan weer Anthony Edwards die uitblonk met 37 punten. Edwards is in zijn tweede seizoen in de NBA aan het uitgroeien tot één van de grote ontdekkingen. Edwards hielp Minnesota een ruime voorsprong uitbouwen, om die dan vervolgens te verdedigen. Zo eindigde het op 120-129.

Ook één wedstrijd in België die nog afgewerkt moest worden. Limburg kende succes op bezoek bij Charleroi, dat nogal statisch acteerde. Limburg greep zijn kans om in het derde kwart uit te lopen. Charleroi kwam nog wel helemaal terug tot 79-79. In de slotfase hielden ze bij Limburg het hoofd koel, wat een 81-84-overwinning opleverde. Lambot was topschutter in deze wedstrijd met 25 punten.