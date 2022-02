Sterke Belgian Cats domineren kwalificatiematch op weg naar mathematische zekerheid van deelname aan WK

Wat een manier voor de Belgian Cats om mathematische zekerheid over WK-deelname te verwerven. Eigenlijk kon het al nog nauwelijks misgaan. De Cats wisten: winnen van Rusland en dat WK-ticket is binnen. Ze lieten de Russinnen geen schijn van kans.

Rusland moest het zonder twee sterspelers stellen. Hoewel dat een ferme aderlating was, was het nog frappant hoezeer de Belgian Cats deze wedstrijd - die doorging in de Dominicaanse Republiek - domineerden. Meesseman en Linskens zorgden voor een voorsprong van tien punten aan het einde van het eerste kwart.

Ook in het verdere verloop van de wedstrijd bleef de kloof maar groeien. Toen die in het derde kwart twintig punten betrof, wisten de Cats zich zegezeker. Een sterke Massey in de duels gaf Allemand en Meesseman de kans om te schitteren in offensief opzicht en dat deden die twee dan ook.

KLINKENDE OVERWINNING

Het werd zo een klinkende overwinning voor de Belgian Cats in de Dominicaanse Republiek: 43-66. Dé gedroomde manier om zich te plaatsen voor het WK basketbal