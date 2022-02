Brooklyn Nets kunnen eindelijk nog eens winnen, Golden State Warriors verliezen van LA Clippers

De Brooklyn Nets hebben eindelijk nog eens kunnen winnen in de NBA. De Nets moeten het vanaf nu zonder Harden doen, maar ze wonnen wel met 85-109 van de Sacramento Kings. De Golden State Warriors verloren dan weer van de LA Clippers.

Bij Brooklyn hebben ze Seth Curry, Drummond en Simmons binnengehaald in een trade voor James Harden, die naar de Philadelphia 76ers is. Simmons was er niet bij tegen de Kings, maar na een reeks van nederlagen, konden de Nets eindelijk nog eens winnen. Het werd 85-109. Seth Curry werd meteen de man van de match met 23 punten.

De Golden State Warriors hebben dan weer verloren. Stephen Curry was goed voor 33 punten, maar het was niet voldoende voor de overwinning, want de LA Clippers waren uiteindelijk met 104-119 te sterk.

Andere wedstrijden:

Orlando Magic - Denver Nuggets: 111-121

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans: 90-120