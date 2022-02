DeRozan goed voor 40 punten in overwinning Chicago Bulls, Utah Jazz halen uit tegen Houston Rockets

De Chicago Bulls hebben vannacht een duidelijke overwinning geboekt tegen de San Antonio Spurs. Het werd 109-120 na onder meer 40 punten van DeRozan. Ook de Utah Jazz konden hun wedstrijd winnen.

DeMar DeRozan had er zin in tegen zijn ex-ploeg. Zo was hij goed voor maar liefst 40 punten tegen de San Antonio Spurs. het was ook voldoende voor de overwinning, want de Chicago Bulls haalden het uiteindelijk met 109-120.

Ook de Utah Jazz konden vannacht vlot hun wedstrijd winnen. Zo won Utah met een duidelijke 101-135 score tegen de Houston Rockets. Donovan Mitchell was de grote man bij de Jazz met 30 punten.

Andere wedstrijden:

Detroit Pistons - Washington Wizards: 94-103

Oklahoma City Thunder - New York Knicks: 127-123

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks: 122-107