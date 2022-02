Oostende op weg naar bekerfinale na sterk vierde kwart tegen Antwerp Giants

Oostende heeft een goede uitgangspositie kunnen veroveren voor een plaats in de finale van de Beker van België. In de heenwedstrijd in de halve finales haalde Oostende het namelijk met 90-78.

Oostende had het lang niet onder de markt met de Antwerp Giants. Zo hadden de Giants zelfs nog één punt voorsprong bij het ingaan van het vierde kwart. In het laatste kwart nam Oostende echter de bovenhand. Uiteindelijk won Oostende nog met 90-78, waardoor ze een goede uitgangspositie hebben voor de finale. De terugwedstrijd in Antwerpen wordt op 16 februari afgewerkt. De winnaar neemt het in de finale op tegen Limburg United.