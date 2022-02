🎥 Boston hakt nu ook Philadelphia in de pan en wint negende keer op rij, uitschuivers Miami en Cleveland

Nu Boston op toerental is geraakt, lijkt het niet meer te houden. Philadelphia is het volgende kind van de rekening. De 76ers konden in eigen huis op geen enkel moment een vuist maken tegen Boston. Net als Philadelphia maakten ook Miami en Cleveland rekening met de nederlaag.

De voorbije acht overwinningen hadden het vertrouwen van de Boston Celtics duidelijk goed gedaan. Vanaf de tip-off namen ze de match op het parket van de Philadelphia 76ers helemaal in handen. Boston domineerde doorlopend, voor Philadelphia restte enkel de slachtbank. De eindscore was er dan ook naar: met 87-135 spreekt de uitslag boekdelen.

We blijven nog even in de Oosten, waar Miami en Cleveland het als respectievelijk nummers 1 en 3 uit de Conference het tot dusver uitstekend deden. Deze keer trokken ze beiden aan het kortste eind. Miami zag Dallas in de tweede helft het commando overnemen en verloor met 99-107. Cleveland ging met 124-116 onderuit bij Atlanta, dat kon rekenen op een ijzersterke Trae Young (41 punten).

Milwaukee, Phoenix en Memphis deden dan weer wel wat van hun verwacht werd. In Milwaukee - Indiana deed bezoeker Hield het prima met 36 punten, maar zo stond hij nog altijd in de schaduw van Giannis Antetokounmpo, die 50 punten scoorde. Eindstand: 128-119. Phoenix behaalde tegen de LA Clippers zijn zesde zege op rij: 113-96. Memphis ging zonder Morant met 109-121 winnen bij New Orleans.