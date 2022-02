Oostende klopt Giants tweede keer en is tweede bekerfinalist, Mechelen zeker van tweede plek in competitie

Zowel in de Beker van België als in de BNXT League werd er gespeeld. Antwerp Giants en Oostende streden om het tweede ticket voor de finale van de beker. Limburg had zich eerder al geplaatst voor die finale en krijgt daarin Oostende tegenover zich.

Oostende had in eigen huis al met 90-78 gewonnen van Antwerp en had dus reeds een mooie bonus beet. De Giants moesten dat verschil van twaalf punten in de terugmatch zien goed te maken, maar kregen in het eerste kwart alweer een achterstand van negen punten aangesmeerd.

Zo zag het er wel heel erg goed uit voor de bekerwinnaar van vorig jaar. Oostende gaf die riante uitgangspositie niet meer uit handen, want het verschil tussen beide teams bleef in het vervolg van de wedstrijd ongeveer status quo. Dat leidde uiteindelijk tot een 72-82-zege voor Oostende: ruimschoots voldoende voor kwalificatie voor de finale. Oostende zal daarin dus starten als grote favoriet.

MECHELEN TWEEDE IN BELGISCHE FASE

Ook in de competitie stonden enkele matchen op het menu. Mechelen versloeg Brussels met 79-74 en verzekerde zich zo van de tweede plek in de Belgische fase van de BNXT League. Aalst legde na een uiterst spannende wedstrijd nipt de duimen voor Bergen met 68-69. Charleroi hield zijn kansen op Elite Gold gaaf door met 87-92 te gaan winnen in Leuven.