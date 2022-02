NBA: Jokic leidt Nuggets naar zege tegen Warriors, fraaie buzzer beater Morris

Woensdagnacht hebben de Denver Nuggets de Golden State Warriors een pijnlijke thuisnederlaag aangesmeerd. Bij de Nuggets was Nikola Jokic de grote man, al ging alle aandacht naar Morris. Hij pakte op de buzzer uit met de winnende driepunter.

Nikola Jokic was goed voor 35 punten, maar dat leek lange tijd niet voldoende voor de overwinning. In de slotseconde stonden de Nuggets nog met 116-114 in het krijt op bezoek bij de Warriors. De Serviër vond in extremis de vrijstaande Monte Morris, die met een driepunter op de buzzer voor de zege zorgde.

Bij de Golden State Warriors komt de motor maar niet op toerental. Ook sterspeler Stephen Curry steeg niet boven zichzelf uit. Met 25 punten kroonde hij zich wel tot topschutter van zijn team, maar met 1 op 7 shots van achter de driepuntlijn bleef Curry onder zijn gebruikelijke niveau.