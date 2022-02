🎥 Philadelphia zegeviert na clash Giannis-Embiid, Miami beent Bulls bij dankzij overwinning na verlengingen

Zet Embiid en Giannis samen op het terrein en het is showtime. Het Philadelphia van Embiid ging winnen in Milwaukee, dat zo niet dichter bij de top twee kan komen in het Oosten. Miami staat daar na een zege na twee verlengingen samen met Chicago aan de leiding.

En of Giannis Antetkounmpo en Joel Embiid de show verzorgden tijdens de clash tussen Milwaukee en Philadelphia. Embiid deed dat nog een stukje meer en dat rendeerde ook voor zijn ploeg. Embiidd scoorde 42 punten, Antetokounmpo 32. Nadat het eerst een voorsprong van vijftien punten uit handen gaf, pakte Philadelphia alsnog de zege. Het werd 120-123. Helemaal bovenaan de Eastern Conference delen Miami Heat en de Chicago Bulls de leiding: beide teams kunnen nu een rapport van 38 zeges en 21 nederlagen voorleggen. Miami moest wel diep gaan voor die 38ste zege. Uit bij Charlotte stond het na de reguliere speeltijd 87-87. Omdat Harrell slechts 1 van 2 vrijworpen omzetten, eindigde de eerste verlenging op 97-97. Miami ontsnapte dus en kon het laken in de tweede verlenging alsnog naar zich toetrekken. Met 107-111 kreeg het Charlotte uiteindelijk toch op de knieën. Voorts waren er ook zeges voor Washington (103-117 bij Brooklyn), Dallas (118-125 bij New Orleans) en de LA Clippers (142-111 tegen Houston).