OFFICIEEL: Emma Meesseman vervoegt de andere Belgische dames bij WNBA-kampioen Chicago Sky

Haar komst naar Chicago is nu ook eindelijk officieel rond: Emma Meesseman gaat voor de WNBA-kampioen spelen. Daar vervoegt ze haar landgenoten Ann Wauters, die daar als assistent-coach aan de slag gaat, en Julie Allemand. Een mooie Belgische clan dus bij Chicago.

Eens Ann Wauters bij Chicago werd aangesteld als assistent-coach, ging de bal aan het rollen om nog meer Belgische dames naar de basketbalstad te halen. Julie Allemand trok na een jaar bij Indiana Fever naar Chicago en vervolgens zat ook de overstap van Emma Meesseman in de pijplijn.

Die is nu helemaal afgerond. Meesseman speelde de voorbije zeven seizoenen bij de Washington Mystics. Haar contract bij Washington was afgelopen. Meesseman kon dus zelf haar nieuwe club kiezen en besloot om haar landgenoten te vervoegen bij Chicago.

In 2019 pakte Meesseman de titel met Washington en werd ze zelf verkozen tot Finals MVP. Haar nieuwe ploeg is de regerende WNBA-kampioen na het veroveren van de titel in 2021. "Emma is een speelster van wereldklasse", zegt haar nieuwe coach James Wade. "Ze zal ons helpen om te blijven op het hoogste niveau te acteren."