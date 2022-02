Oostende neemt afstand in tweede helft en behoudt vlotjes zijn ongeslagen status in BNXT League

Oostende blijft maar voortdenderen in de BNXT League. De ongeslagen status van de kustploeg blijft nog altijd overeind, ook na zestien wedstrijden. Oostende nam van Limburg vlot afstand in de tweede helft en hield met 99-82 de zege thuis.

Voor Limburg was het de laatste kans om zijn kansen op kwalificatie voor de Elite Gold gaaf te houden. De gretigheid was er dus zeker wel bij de bezoekers, die ook konden rekenen op een prima acterende Jonas Delalieux (20 punten). Zo hield Limburg gelijke tred in de eerste helft.

BCO DOET HET ALS COLLECTIEF

Na het eerste kwart stond het 17-18, bij de rust 43-39. Met mondjesmaat begon Oostende toch weg te lopen, zeker toen het in het derde kwart een versnelling hoger schakelde. Met een geruststellende voorsprong van twaalf punten begon de thuisploeg aan de laatste tien minuten. De kloof liep nadien alleen nog maar op. Bij Oostende werden de scores verdeeld over het hele collectief en was Troisfontaines topscorer met 16 punten.

Het was een rustige vrijdagavond, want Oostende - Limburg was de enige affiche in de Belgische fase van de BNXt League. De andere wedstrijden zijn voor zondag. In de Verenigde Staten is het All Star-weekend begonnen en zijn er dus even geen competitiematchen.