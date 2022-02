Geen NBA afgelopen nacht maar komende nacht is er wel de All Star Game

Temidden van een moordend tempo, ligt de NBA enkele dagen stil. De reden daarvoor? De NBA All Star Game.

De NBA All Star Game is altijd een van de meest gemediatiseerde basketmomenten van het seizoen met onder andere ook een dunk-contest. En net zoals in de lagere school, zijn er twee spelers die mogen kiezen welke spelers er in hun team zullen staan. Dit jaar waren dat net zoals vorig jaar LeBron James en Kevin Durant.

LeBron James begon met Giannis Antetokounmpo, die enkele jaren geleden zelf nog kapitein was. Durant begon dan weer met topscrer Joel Embid van de 76ers.

LeBron James koos daarna voor nog een andere ex-kapitein, Steph Curry terwijl Durant jong talent Ja Morant wegkaapte.

Verder kwamen ook nog Demorzan en Jokic in Team LeBron terwijl Trae Young, Jayson Tatum en Andres Wiggins nog bij team Durant kwamen aangezien Durant zelf nog niet kan spelen wegens een blessure.