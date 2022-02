🎥 Stephen Curry breekt record met vijftiger en schenkt Team LeBron de winst in het All Star Game

Als een record werd opgetekend, weet je dat het een goede All Star Game was. Stephen Curry zorgde daar eigenhandig voor. Met zijn 50 punten leverde de point guard van Golden State een ferme bijdrage aan de overwinning van Team LeBron, dat Team Durant vloerde met 163-160.

Wat waren ze bij Team LeBron blij dat ze Stephen Curry in hun ploeg hadden. Curry scoorde liefst 50 punten, maar het record dat hij neerzette, zat 'm in de manier waarop hij al die punten vergaarde. In het derde kwart ging Curry helemaal los.

In een tijdsspanne van amper 128 seconden gooide Curry vijf diepe driepunters in de basket. Aan het einde van de match zou hij aan zestien driepunters geraken. Nog nooit eerder deed iemand hem dat voor. Onder meer door de 36 punten van Embiid, die voor Team Durant speelde, werd het wel nog een spannend All Star Game.

LaVine bracht Team Durant tot op één punt, maar het was passend dat de laatste score kwam van niemand minder dan LeBron James zelf. De climax van een geslaagd All Star-weekend in Cleveland. Stephen Curry werd uiteraard verkozen tot All-Star Game MVP.