🎥 Irving en Morant leveren knalprestaties en zadelen respectievelijk Milwaukee en Chicago op met nederlaag

Echte sterkhouders kunnen met een knalprestatie wel degelijk het verschil maken. Irving en Morant hebben dat alvast gedaan. Kyrie Irving hielp met zijn 38 punten Brooklyn aan de zege tegen Milwaukee. Morant (46 punten) en de Memphis Grizzlies gingen winnen in Chicago.

Nochtans hadden de Chicago Bulls zes matchen op rij niet meer verloren. Wellicht hadden ze er niet meteen rekening mee gehouden dat Ja Morant een clubrecord voor Memphis ging neerzetten. Met een geruststellende voorsprong van veertien punten begon Memphis aan het laatste kwart. Chicago naderde nog wel, maar kon de nederlaag niet meer afwenden (110-116).

Daardoor staat Miami opnieuw alleen aan kop in de Eastern Conference. Het moest wel de tenen uitkuisen om op eigen terrein San Antonio af te houden. Ook Miami kon rekenen op zo'n individuele glansprestatie van een speler: center Bam Adebayo was goed voor 36 punten. De vrijworpen van Vincent stelden de zege veilig: het werd 133-129.

En dan was er dus nog de prestatie van de veelbesproken Kyrie Irving, die al veel wedstrijden miste omdat hij niet gevacineerd is, maar in Milwaukee nog eens zijn duivels ontbond. Een opsteker die zeer welkom is voor Brooklyn, dat een teleurstellend seizoen speelt en pas achtste staat in het Oosten. Deze keer won het dus wel: de driepuntpoging van Antetokounmpo 'at the buzzer' sleept er geen verlenging uit, het bleef 123-126.