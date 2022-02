🎥 Utah smeert Phoenix een tweede nederlaag op rij aan, Dončić slaat Golden State met verstomming

Een Utah dat nu wel helemaal op dreef is op bezoek bij Phoenix, de leider in de NBA: een affiche om van te smullen. De match stelde niet teleur en Phoenix leed voor het eerst sinds lang een tweede verlies op rij. Een grotere shock was nog wat Golden State meemaakte.

Utah had zeven van zijn laatste acht wedstrijden gewonnen en trok dus met vertrouwen naar Phoenix. De thuisploeg stond vier punten voor bij de rust, maar Utah nam het commando in het derde kwart. In de slotseconden zorgde zuur balverlies er voor dat Phoenix geen kans kreeg om een verlenging uit de brand te slepen. Het werd 114-118 voor Utah. Phoenix verliest voor het eerst sinds een maand twee keer na mekaar. Ook Golden State bleef met een nederlaag achter, hoewel het lange tijd naar uitzag dat het daar niet voor hoefde te vrezen. Met een kleine tien minuten te gaan stonden de Warriors 19 punten voor. Ondeer impuls van een sterke Luka Dončić (34 punten) kwam Dallas zowaar nog helemaal terug. Ook omdat Golden State amper nog scoorde. Al die factoren leidden tot de 101-107-overwinning voor Dallas. Voorts nog iets opvallend? Welja, het feit dat Philadelphia begint op te rukken in het Oosten. Het staat daar nu op de derde plaats. Joel Embiid (37) was dominant op het parket van de New York Knickx, waar Philadelphia een vlotte zege behaalde. Het werd 109-125.