Dario Gjergja niet ontevreden, ondanks tweede nederlaag tegen Letland

De Belgian Lions wisten ook de terugwedstrijd in Letland niet tot een goed einde te brengen.

Na de 65-66-nederlaag op vrijdag in Bergen werd nu met 68-63 verloren in Riga. Ondanks de twee nederlagen was coach Dario Gjergja niet ontevreden.

“Met één verschil: nu werkten we geen slechte eerste helft af”, zei bondscoach Dario Gjergja aan Het Nieuwsblad. “We zaten steeds in de match, maar vergaten het in de slotfase af te maken. Twee rebounds die we niet plukken, een balverlies, een shot dat niet viel. Ja, dat doet verdorie pijn. Maar ik kan niet kwaad zijn op deze kerels. Ze hebben alles gegeven.”

“Details nekken ons. We hebben in deze match in moneytime het momentum verloren. Tweemaal een gemiste kans? Misschien wel, maar we moeten nu verder werken naar de laatste window van einde juni en begin juli. Ons kwalificeren voor die beslissende fase van de WK-voorronde is een must”, vulde Mwema aan.