🎥 Golden State lijdt opnieuw een nederlaag en loopt niet in op Phoenix

Golden State speelt in zijn geheel een knap seizoen, maar kent nu een minder moment. De nederlaag tegen Dallas werd opgevolgd door een verliespartij op het parket van Minnesota. Towns en Curry trokken de kar bij hun respectievelijke teams, Minnesota was in deze ontmoeting duidelijk beter.

Golden State had tegen Dallas al een zege te grabbel gegooid. Bij Minnesota stonden ze te trappelen om ook de scalp van de Warriors te pakken. Minnesota-speler Towns scoorde 39 punten. Stephen Curry (34) punten nam zeker ook zijn verantwoordelijkheid, maar Minnesota scoorde als ploeg gewoon vlotter. De eindstand sprak dan ook boekdelen: 129-114. Phoenix kwam niet in actie. Golden State had dus de kans om in te lopen op de leider, maar greep die niet. Voorts stonden er wel nog een paar aantrekkelijke affiches op de kalender, met onder andere de ploegen uit LA. De Clippers wonnen met 100-113 bij Houston. LA Lakers blijft het moeilijk hebben en verloor met 104-109 van Dallas. Boston daarentegen zit aan tien overwinningen in twaalf wedstrijden nadat het Atlanta met 107-98 over de knie legde. Brooklyn moest nipt het onderspit delven bij Toronto, dat met 109-108 een zege binnenhaalde die ongetwijfeld heel veel deugd deed.