Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Vanloo verlaten Rusland en keren terug naar huis

De inval van Rusland in Oekraïne heeft ook impact op Emma Meesseman en Julie Vanloo. Beide Belgian Cats zijn in de Russische competitie aan de slag. Ondanks de verbintenis bij hun clubs beslissen ze nu om huiswaarts te keren.

Julie Vanloo besliste dat als eerste. Zij had zich voorgenomen om nog één wedstrijd voor Krasnoyarsk te spelen, alvorens Rusland te verlaten en koers te zetten richting België. In haar voetspoor besloot ook Emma Meesseman om voorlopig niet meer in de Russische competitie uit te komen.

GEEN EUROPEES BASKET

Emma Meesseman is actief bij Ekaterinenburg, de titelverdediger en titelfavoriet in Rusland. Het winnen van de EuroLeague mocht Meesseman al op haar buik schrijven, want alle Russische ploegen zijn uitgesloten van internationale competities in het basket.

Meesseman zal dus ook even geen competitiematchen meer spelen. Met Kyara Linskens en Hind Ben Abdelkader zijn er nog twee andere Belgian Cats in Rusland actief.