🎥 Milwaukee wint topaffiche met één punt verschil na comeback, Utah ontsnapt in verlenging

Opnieuw een aantal heel spannende matchen in de NBA, met onder meer Milwaukee en Utah als winnaars. Milwaukee had een comeback nodig om Miami te verslaan in een topaffiche in het Oosten. Utah geraakte pas na een verlenging voorbij Houston.

Met Milwaukee en Miami stonden de nummers 4 en 1 uit het Oosten tegenover mekaar. Miami gooide de driepunters vlotjes binnen en bouwde zo een voorsprong van 14 punten uit. Milwaukee eindigde de match echter met een 21-6-tussenspurt. Antetokounmpo won een jumpball, waarna Holiday voor de beslissende score zorgde. Zo rondde Milwaukee zijn comeback succesvol af en haalde het met 120-119 de zege binnen. Ook de nummer 4 uit het Westen, Utah, moest diep gaan voor de overwinning. Een driepunter van Wood 'at the buzzer' zorgde er voor dat Houston een verlenging uit de brand sleepte. In overtime waren de eerste vier punten voor de thuisploeg, maar ging Utah nadien nog erop en erover. Met 127-132 ging de overwinning zo alsnog naar Utah. Met Phoenix en Philadelphia kwamen er nog twee ploegen in actie. Phoenix kende geen enkele moeite met opzij zetten van Portland: 120-99. Philadelphia dankte de combo Embiid-Harden, New York werd zo verslagen met 123-108.