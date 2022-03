Belgian Cats kennen tegenstanders op WK: onder meer topfavoriet Verenigde Staten

De Belgian Cats, onze nationale basketbalvrouwen, kennen hun tegenstanders voor het WK, dat in september in Australië wordt georganiseerd.

De Belgian Cats, het nummer vijf op de FIBA-ranking, botst in Groep A onder meer op topfavoriet Verenigde Staten (FIBA-1). De overige tegenstanders: China (FIBA-7), Zuid-Korea (FIBA-13) en Bosnië-Herzegovina (FIBA-26).

Wie de laatste tegenstander van de Cats wordt, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. In principe was dit Rusland, maar door de invasie in Oekraïne werden de Russen ook in het basketbal uitgesloten. Naar alle waarschijnlijkheid neemt Puerto Rico (FIBA-17), op papier een haalbare tegenstander, hun plaats in.

De eerste vier ploegen van de poule van zes stoten door naar de kwartfinales.

Loting Groep B: Frankrijk, Japan, Servië, Nigeria, Australië, Canada.