🎥 Leiders steviger leider: Dončić en Young krijgen Golden State en Chicago op de knieën

De leiders zijn nog steviger leider in de NBA. Dat komt omdat Golden State en Chicago, de nummers 2 uit beide Conferences, een nederlaag hebben geleden. Chicago speelt door dat verlies zelfs zijn tweede plek in het Oosten kwijt. Dončić en Young waren de kwelduivels voor de Warriors en Bulls.

De motor sputtert bij Golden State, dat nu aan zeven nederlagen in negen wedstrijden zit. Wie wel op dreef is, is Luka Dončić. Zijn 41 punten brachten Dallas in een goede positie om Golden State nog een keer te verslaan, zoals de Mavs eerder al een keertje deden. Het werd 122-113. Phoenix is zo steviger leider zonder zelf in actie te moeten komen.

Het was vooral een vlot scorende tweede helft die Atlanta aan de overwinning hielp tegen Chicago. Met in het bijzonder Trae Young als offensieve machine: de guard zou 39 punten scoren. Voor de Bulls is het de derde nederlaag op rij (130-124). Ze worden in de Eastern Conference dan ook voorbijgestoken door Philadelphia. De leider in het Oosten, Miami, won wel met 107-113 bij Brooklyn.

Voorts valt nog op te merken dat de Clippers de Lakers rammel gaven in de derby van LA: 132-111. In Boston - Memphis maakten Tatum en Morant er een mooie show van. Tatum scoorde 37 punten voor de thuisploeg, Morant 38 voor de bezoekers. Boston won wel met 120-107.