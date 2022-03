Filou Oostende in Champions League richting Praag in plaats van Oekraïne

De Belgisch landskampioen in het basketbal, Filou Oostende, gaat dit weekend als ongeslagen leider (18 overwinningen op rij!) van start in de BNXT-League.

De vijf beste Belgische ploegen treffen daar de vijf beste Nederlandse ploegen in een zogenaamde cross border competitie. Om deze nieuwe competitieformule extra in de verf te zetten, brengt de basketbalkampioen een eigen pils op de markt. De “DUNK” is geboren.

“Na 10 nationale titels op rij blijft de honger zeer groot in Oostende. We hebben onze zinnen gezet op deze titel”, aldus CEO Jurgen Vanpraet. “Dat we nieuwe ploegen en andere spelers treffen is aantrekkelijk voor het publiek, maar we merken ook de commerciële interesse van onze sponsors en nieuwe mogelijke partners uit Nederland. Dat opent perspectieven en moet er voor zorgen dat we ons niveau verder kunnen opkrikken in beide landen. En we hebben best wat te leren van elkaar”. Oostende is o.a. de thuisbasis van Keye van der Vuurst, Nederlands toptalent en point guard van het Nederlandse team.

“Ook in de toekomst kijken we uit naar Nederlands talent. Zo bereiden we Jesse Waleson al twee jaar voor op zijn intrede in het eerste team volgend jaar. Voor volgend seizoen komen reeds minstens vier Nederlandse talenten van 15 of 16 jaar onze basketbalschool in Oostende vervoegen. We beschikken immers over een eigen academie met home waarbij we 20 geselecteerde talenten proberen klaar te stomen voor een profcarrière. We hopen dat ook andere ploegen in de BNXT League ons voorbeeld volgen en blijven de komende jaren verder inzetten op talentontwikkeling. Deze spelers krijgen van ons een volledige omkadering, zowel sportief als medisch, maar ook op het vlak van onderwijs. Momenteel lopen in België in zowat elke club spelers rond die uit onze school afkomstig zijn. En dat doet ons telkens weer plezier om hen in actie te zien.”

Zondagmiddag 6 maart om 15u speelt Filou Oostende zijn eerste match tegen Donar Groningen, één van de topploegen in Nederland van het afgelopen decennium. Om de start van de BNXT League kracht bij te zetten lanceert basketbalclub Oostende zelfs zijn eigen pils, de Dunk genaamd. “We willen uitpakken met waar we goed in zijn als land en dan is bier een perfect exportproduct. Alle Nederlanders die afzakken naar Oostende trakteren we graag op deze dag. Niet alleen op topbasket maar dus ook op een lekker biertje”.

De Champions League wedstrijd van volgende week woensdag in het kader van de 1/8ste finale tegen de Oekraïense kampioen Prometey gaat wel degelijk door en is verplaatst naar Praag. Het ganse team is samen met hun families reeds een drietal weken terug naar Tsjechië gevlucht en krijgt nu onderdak in Praag en Nymburk om hun resterende matchen voor de Champions League af te werken. “We hadden eerder ook aangeboden aan de ploeg om hun wedstrijden in Oostende verder af te werken. Het wordt een wedstrijd in bijzondere omstandigheden maar onze spelers zijn professioneel genoeg om hiermee om te gaan”. De wedstrijd gaat door op woensdag 9 maart om 18u en is live te volgen via SPORT10 op Proximus.