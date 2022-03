🎥 NBA: dolle slotminuut tussen Phoenix Suns en NY Knicks, Bulls verliezen 4e keer op rij.

Afgelopen nacht stonden er weer heel wat wedstrijden op het programma in de NBA.

Bulls-Bucks

De blikvanger van de avond was het duel tussen de Chicago Bulls en de Milwaukee Bucks. De Bucks, nog steeds regerend kampioen in de NBA, waren net aan een streak begonnen waarbij ze ook gewonnen hadden van leider Miami Heat. De Bulls daarentegen verloren opeenvolgend van Mempgis, Miami en Atlanta.

En ook tegen de Bucks konden de Bulls de zege niet thuishouden Op enkele ogenblikken voor en na de break in de tweede helft, stonden de Bucks de hanse wedstrijd op voorsprong. Antetokounmpo was zoals wel vaker de MVP met 34 punten, 16 rebounds en 5 assists.

Buzzer beater for the win voor Suns

De Phoenix Suns, leider in de Western Conference, namen het op tegen de New York Knicks. De Knicks zaten aan een streak van 6 verliespartijen op rij terwijl de Suns zonder Booker en Chris Paul twee belangrijke namen moeten missen voor een lange tijd. De Knicks leken heel de tweede helft met de zege te zullen gaan lopen maar in een dolle slotminuut gingen de Suns er toch nog over, vooral dankzij een driepuner van Johnson.

James Harden

De Philadelphia 76'ers zijn goed op weg om één van de topfavorieten te worden voor eindwinst in de NBA. Sinds de komst van James Harden hebben de 76'ers nog niet verloren. Momenteel zitten ze aan een streak van 6 overwinningen op rij.

Tegen de Cleveland Cavaliers bedroeg de kloof op een gegeven moment 21 punten in het voordeell van de Cavs. De 76'ers achtervolgden een hele partij maar gingen in het laatste kwart toch op en over de bezoekers. In de Eastern Conference staat Miami Heat aan de leading, voor de 76'ers, de Bucks en de Bulls.