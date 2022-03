Basket doet wat voetbal niet kan: Eerste grensoverschrijdend duel gespeeld in BNXT League

In Mechelen is gisterenavond het duel tussen Kangoeroes Basket Mechelen en Leiden afgewerkt. Een Belgische ploeg tegen een Nederlandse dus, een Europees duel? Nee hoor, allemaal onderdeel van een nieuw competitieformat.

In dat format spelen de Belgische en de Nederlandse ploegen na een competitie binnen de landsgrenzen ook buiten de landsgrenzen tegen elkaar. Zeg maar, iets waar men in het voetbal al lang over gepraat wordt maar nooit een akkoord voor wordt gevonden.

Mechelen en Leiden beten dus de spits af en het Belgische team kwam er als overwinnaar uit. Vooral het eerste kwart van de Mechelaars was sterk met meteen een voorsprong van 10 punten. Bij de rust had Leiden al heel wat schade ingehaald en was het verschil nog 4 punten.

In de volgende twee quarters kon geen ploeg echt een verschil forceren waardoor Mechelen uiteindelijk met 98-93 de partij won. Zaterdag speelt Mons tegen Den Bosch en Leuven tegen Feyenoord in de Gold League. In de Silver League moet Aalst tegen Den Haag.