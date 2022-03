🎥 LeBron heerst tegen Golden State en Miami wint topper, Belgische teams leren Nederlanders een lesje

LeBron James is nog een keertje ontploft en de Golden State Warriors hebben het geweten. Met Miami en Philadelphia stonden de nummers 1 en 2 uit het Oosten tegenover mekaar. In de Lage Landen zijn het voorlopig de Belgische teams die volop baas zijn.

Het is voor de LA Lakers tot dusver een miserabel seizoen. Ook Golden State heeft echter al betere momenten gekend. De Warriors bleken ook kwetsbaar bij hun bezoek aan LA. LeBron James domineerde de match volledig en maakte liefst 56 punten. Zo hielp LeBron de Lakers aan een deugddoende zege: 124-116. Golden State speelt zijn tweede plek in het Westen kwijt aan Memphis, dat Orlando klopte met 124-96.

Voorts waren alle ogen gericht op de clash tussen Miami en Philadelphia. Al zouden we in die affiche niet zo veel offense te zien krijgen. De verdediging van Miami legde de aanvallende wapens van Philadelphia lam en daardoor hield de thuisploeg de touwtjes stevig in handen. Met een score van 99-82 verstevigde Miami zijn leidersplaats in het Oosten.

Naar de BNXT League dan, waar sinds dit weekend de Belgische en Nederlandse teams het tegen mekaar opnemen. Mechelen had vrijdag al gewonnen van Leiden in de Elite Gold. Ook Bergen (88-85 tegen Den Bosch) en Leuven (78-72 tegen Feyenoord) hebben hun Nederlandse tegenstander over de knie gelegd. Om het helemaal af te maken, haalde Aalst uit tegen Den Haag in de Elite Silver: 98-40. België boven dus.