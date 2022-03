🎥 Middleton leidt Milwaukee naar winst tegen zonder sterspelers acterend Phoenix, Oostende leidt in BNXT League

Milwaukee - Phoenix is in principe een onvervalste topaffiche. Zonder zijn sterspelers was het voor Phoenix wel een heel moeilijke klus en dat bleek ook. Milwaukee kon dan wel weer rekenen op Khris Middleton om met een knalprestatie uit te pakken.

Meestal is Antetokounmpo de man die Milwaukee op sleeptouw neemt. Khris Middleton nam die rol feilloos over door 44 punten te scoren tegen de Suns. Phoenix moest het stellen zonder sterkhouders Chris Paul en Devin Booker. Milwaukee nam wel pas in het laatste kwart afstand: het werd 132-122. Een nederlaag dus voor de leider in het Westen, terwijl de nummer 4 uit die Conference wel won. Utah klopte OKC met 103-116. Naast de bijdrage van Middleton in de zege van Milwaukee vielen nog andere individuele glansprestaties te noteren. Nikola Jokić liet een epische driepunter optekenen: hij scoorde 46 punten, zijn Denver won van New Orleans met 138-130 na een verlenging. Jayson Tatum scoorde dan weer maar liefst 54 punten tegen Brooklyn. Het blijft Boston zo voor de wind gaan: het won met 126-120. Ondertussen in de BNXT League gaat Oostende alleen aan de leiding na de eerste speeldag met Belgisch-Nederlandse wedstrijden. Een straffe statistiek: alle Belgische ploegen wonnen. Oostende (89-74 tegen Groningen), Antwerp (102-70 tegen Landstede), Brussels (89-81 tegen Yoast) en Limburg United (91-65 tegen Academie Limburg) volgden het goede voorbeeld dat de andere teams uit ons land eerder hadden gegeven.