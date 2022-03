🎥 Jokić, Embiid en Dončić in supervorm: Golden State, Chicago en Utah kinderen van de rekening

Een aantal spelers zitten echt in supervorm in de NBA. Jokić, Embiid en Dončić zijn daar zeker bij. Dat hebben ze nog eens fijntjes gedemonstreerd tegen respectievelijk Golden State, Chicago en Utah. Denver, Philadelphia en Dallas waren dus aan de winnende hand.

Zeker Philadelphia - Chicago was een aantrekkelijke affiche. Twee van de betere ploegen uit het Oosten, al zit Chicago momenteel wel in een negatieve spiraal. Als je het dan nog tegen een Embiid in vorm moet opnemen, weet je hoe laat het is. De center liet 43 punten en 14 rebounds optekenen. Philadelphia won met 121-106. Chicago staat na een vijfde opeenvolgende nederlaag nu alleen vierde in de Eastern Conference.

Wie heleemaal in MVP-vorm steekt, is Nikola Jokić. De ene triple-double is nog maar pas verwezenlijkt door de center van Denver of daar is de volgden al: 32 punten, 15 rebounds en 13 assists tegen Golden State. Dat verloor met 131-124 en moet de tweede plek in het Westen aan Memphis laten. Ook Dallas is daar sterk bezig: mede dankzij de 35 punten van Dončić versloeg het Utah met 111-103.

Ondertussen blijft ook Miami, de leider in het Oosten, uitstekende cijfers voorleggen. Het kwam op eigen terrein niet in de problemen tegen Houston en won met 123-106.