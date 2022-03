🎥 Giannis toont Milwaukee de weg en ook ruime marge voor Golden State, Phoenix wint nipt zonder zijn sterren

Milwaukee, Golden State en Phoenix lieten zich niet op een foutje betrappen. Met een sterke Giannis in het team, heb je sowieso een goede kans op winst. Dat bleek ook in de match van Milwaukee. Ook Golden State won ruim, Phoenix moest harder knokken voor zijn zege.

De leider in de NBA moet het momenteel dan ook doen zonder sterspelers Devin Booker en Chris Paul. Dan kan het al eens kantje boord worden en dat was zo in Orlando. Phoenix was wel goed bij schot van achter de driepuntlijn en leidde na de vrijworpen van Payne met 99-102 op zes seconden van het einde. Wagner legde nog aan voor een driepunter om een verlenging af te dwingen, Bridges blokte af. Het bleef 99-102.

Golden State moest na vijf overwinningen op rij wel eens reageren. Dat deden de Warriors ook tegen de LA Clippers. Hun tweede kwart was zo dominant dat ze vroeg in de tweede helft al zegezeker waren. In de laatste twaalf minuten haalden ze de voet van het gaspedaal en konden de Clippers nog milderen. Met 112-97 knoopt Golden State alvast aan met de overwinning.

In Oklahoma was het verschil tussen de twee ploegen ook hemelsbreed, al deed Gilgeous-Alexander met zijn 33 punten nog zo zijn best voor OKC. Milwaukee zette daar de 39 punten van Giannis Antetokounmpo tegenover, samen met het feit dat het als ploeg gewoon enkele maatjes te groot was. De vijfde overwinning op rij was een feit na een klinkende 115-142.