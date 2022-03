Antwerpen in juni even basketbalhoofdstad van de wereld

Op de Crelan FIBA 3x3 World Cup in Antwerpen strijden de beste spelers van de wereld van 21 tot en met 26 juni voor de wereldtitel in het populaire 3x3 basketbal.

Op de Groenplaats verrijst een tribune voor 1800 toeschouwers en tijdens het zesdaagse tornooi zullen er op andere Antwerpse pleinen ook nog tal van side-events plaatsvinden. In de aanloop naar het WK worden ook elders in Vlaanderen en in de Vlaamse scholen tal van 3x3 basketbal initiatieven ontwikkeld.

De beste 20 mannen- en vrouwenteams ter wereld – waaronder de Belgian 3x3 Lions, de Belgian 3x3 Cats en titelverdedigers Verenigde Staten en China – nemen het van 21 tot en met 26 juni in Antwerpen tegen elkaar op in de Crelan FIBA 3x3 World Cup. Normaal zou in 2020 de Crelan FIBA 3x3 Europe Cup in Antwerpen gespeeld worden, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Vlaanderen, basketbal Vlaanderen, de stad Antwerpen en organisator Sportizon/Golazo kozen om dan resoluut voor de kandidatuur van het WK 2022 te gaan. Met succes: de FIBA, de internationale basketbalorganisatie, wees de FIBA 3x3 World Cup 2022 begin vorig jaar toe aan Vlaanderen.

Promotie van topsport

De Vlaamse overheid zet al enkele jaren via EventFlanders in op het aantrekken en ondersteunen van topevenementen met maatschappelijke, reputationele en economische waarde voor de regio. Afgelopen september nog streek het WK wielrennen op de weg in Vlaanderen neer, verspreid over 4 gaststeden en in het najaar van 2023 staan zowel het WK breaking (Leuven) en het WK artistieke gymnastiek (Antwerpen) op het programma. Met dit WK in één van de nieuwe olympische sporten, zetten Vlaanderen en Antwerpen een nieuwe grote stap.

“In de schaduw van de majestueuze Kathedraal van Antwerpen ontvangt Vlaanderen het WK 3X3 Basketbal met open armen”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Deze eigentijdse en dynamische urban sport zal jongeren, waarvan ook een deel die anders niet zouden sporten, nóg meer prikkelen en inspireren. Ik geloof sterk dat het WK een meerwaarde zal betekenen voor de verdere ontwikkeling van het basketbal in Vlaanderen.”

“Onze Vlaamse steden zijn creatieve hotspots waar ook jongeren zich volledig kunnen uitleven. Met het WK 3x3 basketbal hebben we de perfecte springplank gevonden om die verschillende troeven ook aan de internationale jeugd te tonen en hen te overtuigen van een bezoek aan Antwerpen en onze vele andere prachtige steden. In aanloop naar het kampioenschap gaan we Vlaanderen maximaal aan de wereld tonen als ‘must visit’ bestemming”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Historische binnenstad

Midden in het historische centrum van Antwerpen zal op de Groenplaats het hoofdterrein komen met een tribune voor 1800 toeschouwers. Het opwarmingsterrein met een tribune voor 300 fans wordt op de Grote Markt gebouwd. De toegang tot het evenement is gratis. Wie vooraf zeker wil zijn van zijn zitje voor de poulewedstrijden van de Belgian 3x3 Lions (dinsdag & donderdag) of de Belgian 3x3 Cats (woensdag & vrijdag) of voor de kwartfinales (zaterdag), halve finales of finales (zondag) kan voor 7 euro een ticket reserveren. Je krijgt er dan ook twee bonnetjes bij om iets te gaan drinken in de public plaza naast de main court op de Groenplaats.

Niet alleen op de Groenplaats en op de Grote Markt zal er gebasket worden. Het pleintjesbasket van weleer zal tijdens de Crelan FIBA 3x3 World Cup ook herleven op de Sint-Jansvliet en op de Sint-Andriesplaats met onder andere een buurtsporttornooi en met de Antwerpse voorronde van de Crelan 3x3 Masters, het officieel erkende Belgisch kampioenschap 3x3 basketbal.

Hip en spectaculair

Antwerps burgemeester Bart De Wever: “Antwerpen zet als sporthoofdstad van Vlaanderen de laatste jaren sterk in op urban sports. Het WK 3x3 basketbal past daar perfect in en zet ons nog meer op de kaart als dynamische urban hotspot in het hart van Europa. Dankzij het WK dompelen we Antwerpen een week lang onder in de unieke, toegankelijke sfeer van 3x3 basketbal. Dit bruisende evenement zorgt er niet alleen voor dat fans over heel de wereld de ogen op onze stad richten, maar zet bovendien Antwerpenaren zelf ook aan het bewegen.”

Antwerps schepen van Sport Peter Wouters: “Naast een mooi eerbetoon aan de lange traditie van het Antwerpse pleintjesbasketbal, belooft het WK 3x3 basketbal pure promotie te worden voor deze hippe en spectaculaire sporttak. We grijpen dit WK ook aan om de brug te slaan tussen deze straatvariant en de reguliere clubwerking van de vele Antwerpse basketbalploegen. Daarom zetten we onze schouders onder een activerend voortraject met onder meer initiaties in scholen, events op buurtpleintjes en een 3x3-aanbod in SPRK, onze urban hal in Park Spoor Noord.”