Kim Mestdagh hot in Euroleague, maar wel op randje van uitschakeling

Kim Mestdagh was woensdagavond topschutter bij haar Italiaanse club Schio, maar verloor wel het eerste duel.

Schio ging met 72-70 onderuit in kwartfinales van de Euroleague, op bezoek bij Praag. Mestdagh knalde 18 punten in de korf, waarvan maar liefst 5 driepunters.

Daarmee werd Mestdagh topschutter van haar ploeg. Volgende week dinsdag staat het volgende duel al op de agenda, in Schio.

De ploeg die het eerst twee wedstrijden wint, stoot door naar de Final Four. Winnen is dan ook de boodschap. Als Schio wint, dan komt er een beslissend duel in Praag.