Christophe Beghin dicht bij opvallende nieuwe coachingsopdracht

Christophe Beghin zou dicht bij een overeenkomst staan om met een nieuwe coachingsopdracht van start te gaan.

Christophe Beghin werd in januari aan de kant geschoven als trainer van Antwerp Giants. Luc Smout van de Two-ploeg in Top Division Two nam over en doet het seizoen uit.

Voor volgend seizoen vielen al enkele namen om Smout op te volgen bij Antwerp Giants, maar er is nog niks concreets. Onder andere de namen van Sam Rotsaert en Serge Crevecoeur vielen.

Christophe Beghin staat volgens Het Nieuwsblad dicht bij een nieuwe opdracht. Hij zou volgend seizoen als profcoach aan de slag gaan bij Kortrijk Spurs in Top Division One, de tweede klasse in ons land.

De club uit West-Vlaanderen is bijzonder ambitieus en wil naar de BNXT League. Ook met de dames zijn er grote ambities. Volgend seizoen wordt ex-bondscoach Philip Mestdagh er coach.