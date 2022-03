Phoenix maakt statement in Miami en is zeker van play-offs, 9-0 in Belgisch-Nederlandse duels in BNXT League

Phoenix is de eerste ploeg die zich plaatst voor de play-offs in de NBA. De verplaatsing naar Miami was de ideale gelegenheid om een statement te maken, zeker ook omdat Devin Booker zijn terugkeer maakte. Phoenix deed dit ook en zette de topper helemaal naar zijn hand.

Bij de rust was het verschil tussen beide teams slechts twee punten. In de tweede helft was Phoenix volledig baas. Hoewel het een complete teamprestatie was, deed Booker meteen ook zijn duit in het zakje. Met 23 punten, 9 rebounds en 8 assists was een triple-double niet veraf. Door in Miami met 90-111 te gaan winnen, is Phoenix als eerste team zeker van deelname aan de play-offs.

Wie ook in die play-offs hoge ogen wil gooien, zijn teams als Milwaukee, Chicago en Utah. Milwaukee kon weer rekenen op een geweldige Giannis Anteteokounmpo. De Griek hielp met zijn 43 punten de Bucks aan een zesde zege op rij (124-115) tegen Atlanta. Chicago won dan weer een keertje na vijf nederlagen op rij (108-114 in Detroit). Utah liet op eigen terrein Portland geen schijn van kans en haalde uit met 123-85.

LUIK DOET MEE AAN BELGISCH FEESTJE

In de BNXT League stond er ook een wedstrijd op het programma: de negende affiche in de fase waarin Belgische en Nederlandse teams mekaar bekampen. In de vorige acht ontmoetingen trok de Belgische ploeg telkens aan het langste eind. Het blijft voorlopig al België wat de klok slaat. Luik won in de Elite Silver van Leeuwarden met 89-80.