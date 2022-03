🎥 Stephen Curry heeft weer nieuwe mijlpaal beet na zege Golden State, Durant wint tegen ex-ploegmaat Harden

Een nieuwe mijlpaal is alweer bereikt door Stephen Curry. In de wedstrijd van Golden State tegen Denver bereikte Curry het totaal van 20 000 punten doorheen zijn carrière. Eén van zijn driepunters zorgde daarvoor. Bovendien won Golden State ook de match.

Curry liet op het parket van Denver vijf driepunters optekenen en één van die driepunters was dus goed voor het bereiken van een nieuwe mijlpaal. Ook de prestatie in zijn geheel van Curry mocht gezien worden: 34 punten kreeg hij achter zijn naam. Het hielp Golden State ook om deze lastige verplaatsing tot een goed einde te brengen: het won in Denver met 102-113.

Slechts twee wedstrijden stonden op het menu donderdagnacht, maar ook die andere affiche was wel de moeite: Philadelphia - Brooklyn. James Harden ruilde onlangs Brooklyn voor Philadelphia, dat hoger staat in de rangschikking. Harden nam het nu voor het eerst op tegen ex-ploegmaats als Durant en Irving,maar die waren deze keer aan de winnende hand. Brooklyn smeerde Philly een duidelijke 100-129 aan de broek.