🎥 Verschillend verhaal bij NBA-leiders: Miami wint en Phoenix niet, ondertussen 10-0 in Belgisch-Nederlandse duels

Een verschillend verhaal bij de leiders in beide Conferences: Miami won in eigen huis, Phoenix niet. Miami nam afstand van Cleveland, dat dit seizoen boven de verwachtingen presteert. Phoenix kwam te kort tegen Toronto, dat zijn zege vooral dankte aan Trent Jr.

De shooting guard van de Raptors was wel heel erg goed bij schot. Acht driepunters droegen bij aan zijn 42 punten. Phoenix, dat het nog zonder Chris Paul stelt, kwam op het einde nog opzetten. Niet genoeg om de nederlaag af te wenden: 112-117. Met Miami won de nummer 1 in het Oosten wel van de nummer 6, Cleveland. Miami versterkte zijn leidersplaats door met 117-105 te winnen.

Er was ook nog een historisch moment: het record met meeste overwinningen voor een coach in de NBA is nu in handen van Greg Popovich. Zijn San Antonio wist in eigen huis immers Utah te verrassen: na een sterk laatste kwart wonnen de Spurs met 104-102.

In de border-crossfase van de BNXT League gaat de Belgische dominantie alsmaar door. Charleroi hakte Den Helder in de pan met 98-50. Het is de tiende Belgische zege in... tien wedstrijden. Stilaan kun je ja afvragen of de Nederlandse teams wel het niveau hebben voor een BNXT League.