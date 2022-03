Mechelen verovert Belgische beker bij de vrouwen, Thompson vloert Bucks en Miami verliest in NBA

Het vrouwenbasket mag eens de meeste aandacht krijgen. De Belgische beker is naar Mechelen gegaan bij de vrouwen. Mechelen Kangoeroes maakte de favorietenrol helemaal waar en gaf Luik een pandoering in de finale. In de NBA waren weer enkele mannenmatchen ook de moeite: Milwaukee klopte Golden State.

Met internationals als Laure Resimont en Billie Massey in de ploeg mocht het eigenlijk niet mislopen voor Mechelen in de bekerfinale bij de vrouwen. Het werd een echte cupmatch, maar wel eentje waarin Kangoeroes domineerde. Was de kloof bij de rust nog overbrugbaar, dan nam Mechelen nadien alleen maar meer afstand. Panthers Luik kreeg een 83-51 om de oren.

Bij de mannen wordt de cross-borderfase in de BNXT League verder gezet, dat wil zeggen de fase waarin Belgische teams het opnemen tegen Nederlandse ploegen. En jawel, het is gebeurd: voor het eerst heeft een Nederlandse ploeg gewonnen. Leiden ging met 74-80 winnen in Bergen. Het is de eerste zege voor een Nederlands team in deze fase, nadat de eerste tien wedstrijden door Belgische teams werden gewonnen.

In de VS gaat de NBA-competitie verder en stond de topper tussen Golden State en Milwaukee op het programma. Golden State-speler Klay Thompson was met 38 punten man van de match: zijn ploeg won ook met 122-109. Verrassend was dat Miami, de leider in het Oosten, met 104-113 verloor van Minnesota. Zeges waren er voorts onder andere voor Chicago (101-91 tegen Cleveland) en Utah (134-125 tegen Sacramento).