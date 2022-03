🎥 Feestje van LeBron James verpest door sterk Phoenix, Philadelphia ontsnapt met zege na verlenging

Eigenlijk had het over de mijlpaal van LeBron James moeten gaan. Phoenix verpestte zijn feestje echter. Veel reden om te vieren hadden ze bij de LA Lakers dus niet na de bolwassing die ze kregen. Elders moest Philadelphia diep gaan voor de overwinning.

Een assist van LeBron in het tweede kwart voor een driepunter van Carmelo Anthony was de 10 000ste assist in diens carrière. LeBron is de enige speler in de NBA-geschiedenis met minstens 30 000 punten, 10 000 rebound en 10 000 assists. Zuur voor hem dat het gepaard ging met een vernedering buitenshuis. Leider Phoenix scoorde in het eerste kwart alleen al 48 punten en haalde zwaar uit met 140-111.

Er stond dus geen maat op de nummer 1 in het Westen. Van de nummer 2 in het Oosten kon dat niet helemaal gezegd worden, al won Philadelphia wel. Het bleef in de reguliere speeltijd steken op 104-104 in Orlando. In de laatste drie minuten scoorde geen van beide teams. Philadelphia vond zijn scorend vermogen het meest terug in de verlenging en haalde het nipt met 114-116.

Voorts was de derby van New York één van de aantrekkelijke affiches die op het programma stonden. Brooklyn klopte New York met 110-107 en mocht daarvoor vooral Kevin Durant bedanken. Die scoorde maar liefst 53 punten.