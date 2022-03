3X3-bezieler Nick Celis onzeker voor WK in eigen land

Het zou goed kunnen dat Nick Celis niet kan spelen op het WK 3X3 in Antwerpen. Dat wordt in juni gehouden.

Nick Celis speelt naast de 3X3 ook bij Oxaco Boechout in Top Division One, de tweede klasse van het basketbal. Daar liep hij een knieblessure op.

“Ik vrees een gescheurde kruisband”, zegt Celis aan Sporza. Vandaag moeten extra onderzoeken de nodige duidelijkheid brengen.

De blessure zou een stevige tegenvaller zijn, want met gescheurde kruisbanden is een speler maanden out. Dan haalt Celis het WK van juni in Antwerpen niet.