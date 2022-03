🎥 Milwaukee kan eindelijk winnen bij Utah en neemt afstand van verliezend Philadelphia in klassement

Kampioen Milwaukee blijft oprukken en is nu ook bij Utah kunnen gaan winnen. Voor Philadelphia is dat veel minder goed nieuws, zeker omdat het zelf verloor tegen Denver. Milwaukee staat nu steviger op de tweede plaats in het Oosten.

Het was al van 2001 geleden dat Milwaukee nog eens kon winnen uit bij Utah. Die jarenlange reeks is eindelijk aan een einde gekomen. Beide teams hadden in hun onderling duel goede periodes. Utah begon met een voorsprong van vier punten van het laatste kwart, maar kon in het slot amper nog scoren. Milwaukee won met 111-117 en nam zo verder afstand van Philadelphia in de strijd om de tweede plek in het Oosten. Philadelphia trok immers op het eigen parket aan het kortste eind tegen Denver. Joel Embiid trok met 34 punten wel de kar. Dat was echter niet voldoende voor de winst, omdat ze ook bij Denver vlot scoorden. Zeker in het laatste kwart: de Nuggets maakten daarin elf punten meer dan de thuisploeg. Goed voor een eindstand van 110-114. Nog het vermelden waard: Golden State rekende op eigen terrein af met Washington (126-112) en Chicago beging een uitschuiver in Sacramento (112-103). En dan had je ook nog de historische prestatie van Karl-Anthony Towns. De Minnesota-speler scoorde liefst 60 punten bij het bezoek van San Antonio, de match eindigde op 139-149.