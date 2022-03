🎥 Kyrie Irving verzorgt de show met eerste zestiger(!) uit carrière, topploegen geven geen krimp

Als Kyrie Irving goed is, is hij ook écht goed! De show verzorgen kan hij als geen ander. De topploegen in de NBA gaan ondertussen door met wat ze doorgaans doen: winnen.

Dé prestatie van de voorbije nacht in de NBA om bij stil te staan, is toch wel die van Kyrie Irving. De guard bezorgde Brooklyn dit seizoen al heel wat kopzorgen - en een boete - omdat hij zich niet wil laten vaccineren. Wat hij kan op het terrein, daar gaat het om. Met 41 punten in de eerste helft en 60 punten in het totaal was Irving ontegensprekelijk de man van de match in en tegen Orlando. Brooklyn won ook met 108-150.

Voorts kwamen ook enkele topploegen in actie. Phoenix bijvoorbeeld ging met 115-131 winnen in New Orleans. Op de tweede plaats in het Westen heeft Memphis Golden State opnieuw bijgebeend. Memphis haalde uit in Indiana en pakte zijn vierde overwinning op rij met 102-135.

Met Miami Heat kwam de leider in de Eastern Conference ook in actie. Het kreeg Detroit over de vloer. De Pistons beten wel van zich af, maar konden niet vermijden dat Miami de overwinning thuishield. Het werd 105-98.

In de BNXT League behaalde Luik in de Elite Silver een tweede opeenvolgende overwinning. De Nederlandse Den Helder moest het onderspit delven met 85-72.