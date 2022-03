🎥 Dinwiddie geeft Brooklyn 'de dagger' met buzzer beater, Curry valt uit bij Warriors en Embiid maakt er 35 op verjaardag en met pijnlijke rug

Niet Doncic of Kevin Durant was de held van de avond, maar wel Spencer Dinwiddie. De guard gooide de verlossende buzzer beater binnen waardoor Dallas won.

SPENCER DINWIDDIE KNOCKS DOWN THE #TissotBuzzerBeater FROM 3! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/waAebH1Mvb

De Boston Celtics gaven de Golden State Warriors dan weer een pak rammel met 110-88. Tot overmaat van ramp viel sterspeler Steph Curry dan ook nog uit vlak voor de pauze met een omgeslagen voet. Hij keerde niet meer terug en het is bang afwachten hoe erg de blessure is.

Monsterscore voor Philadelphia dan weer, dat met 118-144 won van Cleveland. Joel Embiid was weer onstopbaar ondanks een pijnlijke rug. Hij scoorde 35 punten en pakte 17 rebounds op zijn 28ste verjaardag.

