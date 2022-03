Antwerp Giants moet meerdere erkennen in Den Bosch, Detroit dankt 51 punten van uitblinker in NBA

De Antwerp Giants hebben hun eerste wedstrijd tegen een Nederlandse ploeg verloren. Den Bosch is te sterk gebleken. In de NBA was Detroit aan de winnende hand.

In de cross-borderfase van de BNXT League is het nog wachten op een eerste overwinning voor Antwerp Giants. Het ging in Nederland op bezoek bij Den Bosch en dat was doorlopend de betere ploeg. Den Bosch boekte dan ook een duidelijke 95-81-overwinning.

Ook in de NBA stond slechts één wedstrijd op het programma: Orlando - Detroit. Beiden zijn geen topteams, maar spektakel was er wel te zien. Sadiq Bey knalde 10 driepunters binnen en kwam uit op een totaal puntenaantal van 51 punten! Het was ook genoeg om zijn ploeg aan de zege te helpen: Detroit won met 120-134.